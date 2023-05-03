خبيرة في البيت الأبيض تحذر من رفع أسعار الفائدة على البنوك

حذرت هيذر بوشي ، التي تم تعيينها لعضوية مجلس المستشارين الاقتصاديين الامريكي ، عن خطر سياسات الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقالت الخبيرة الاقتصادية الكبيرة بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء إن رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي بهدف كبح التضخم كان له تأثير سلبي على القطاع المصرفي وحذرت الجمهوريين من تفاقم الوضع مع تهديداتهم بسقف ديونهم.

وذكرت هيذر بوشي ، عضو مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض ، لرويترز أن الجمهوريين يجب ألا "يلعبوا" مع الاقتصاد الأمريكي ، من خلال ربط زيادة في حد الدين البالغ 31.4 تريليون دولار بخفض الميزانية.

ولفتت بوشي إلى أن "الاقتصاد لا يزال قويا. لا تريد أن تدفعه للخروج من المسار الذي يسير فيه" .

وحثت الجمهوريين على دعم زيادة سقف الديون دون شروط.

وذكرت "الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة على أمل خفض التضخم. هذا له تأثير سلبي على القطاع المصرفي. لماذا نضيف إلى ذلك؟".

وأردفت بوشي بإن الكونجرس يمكن أن يزيل بسهولة مخاطر التخلف عن السداد عن طريق رفع سقف الديون ، في حين أن مسألة أسعار الفائدة وتأثيرها على أصول البنوك هي مسألة أكثر تعقيدًا بكثير ولا يملك أي كيان بمفرده القدرة على حله.