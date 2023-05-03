أوكرانيا تنهي اتفاقية للتعاون التجاري والاقتصادي مع دولة عربية

اعتمد البرلمان الأوكراني قانونًا ينهي الاتفاقية المبرمة بين حكومة أوكرانيا وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والفني، وفق ما ذكرت صحيفة يوكراين فورم.

وقال البيان: "ينهي القانون الاتفاق بين حكومة أوكرانيا وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والفني. ويجب أن يتماشى الإطار القانوني الأوكراني مع الواقع الحالي للعلاقات الدولية".

تهدف الوثيقة إلى حماية المصالح الوطنية فيما يتعلق بقطع العلاقات الدبلوماسية بين أوكرانيا وجمهورية سوريا الديمقراطية.



ذكر الصحيفة، في صيف عام 2022 ، قطعت أوكرانيا العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وفرضت حظراً تجارياً حيث اعترفت سوريا "باستقلال" أجزاء من منطقتي دونيتسك ولوجانسك في أوكرانيا التي تسيطر عليها روسيا.