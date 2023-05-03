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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صفقة الـ25 مليون جنيه.. الداخلية تحبط ترويج كمية ضخمة من المخدرات| تفاصيل

المخدرلت
المخدرلت

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء بمشاركة قطاع الأمن العام نشاط (عدد من العناصر الإجرامية) قاموا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة مستخدمين سيارات "ربع نقل" لنقل المواد المخدرة بالطريق الساحلى بدائرة قسم شرطة أبو رديس.

عقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن ضبط إثنين من عناصر التشكيل حال استقلالهما سيارتين "ربع نقل" محملتين بـ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 350 كيلو جرام -  كمية من مخدر الهيدرو وزنت 500 كيلو جرام – مبلغ مالى – عدد 3 هواتف محمولة) .

كما تم ضبط آخر حال تواجده بنطاق محافظة القاهرة، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارتين لسهولة التنقل.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (25,000,000 مليون جنيه تقريباً) و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إدراكاً بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات .. وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشء من الوقوع فى براثن المخدرات.

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