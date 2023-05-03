تعرف على حكم مباراة الأهلي والترجي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن تعيين الحكم الكيني بيتر كاماكو يدير مباراة الترجي والأهلي في دوري الأبطال.

وتقام مباراة الترجي والأهلي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 12 مايو في تمام الـ 10 مساءً بتوقيت مصر.

وفي سياق آخر، أعلن مجلس أبو ظبي عن إقامة حفل لمباراة السوبر المصري قبل المباراة بين الأهلي وبيراميدز يوم الجمعة المقبل.

وأكد مجلس أبو ظبي أن الفنان المصري تامر حسني سيقوم بإحياء حفل كأس السوبر المصري.

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز الجمعة المقبل في إطار مباراة السوبر المصري علي ملعب محمد بن زايد بالإمارات.