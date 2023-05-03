الصحة توجه تحذيرا عاجلا للأمهات: لا تقبلوا أطفالكن من الفم

حذرت وزارة الصحة والسكان ، الأمهات وأولياء الأمور من بعض العادات السيئة المتبعة مع الأطفال الرضع والتي من شأنها إصابتهم بمرض الهربس .

وقالت وزارة الصحة والسكان في تحذريها: “ يجب حماية الأطفال من مرض الهربس الفموي عن طريق تجنب تقبيل الأطفال من الفم مع غسل اليدين عند حملهم ”.

الهربس

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الهربس الفموي ، هو مرض فيروسي غير وبائي يصيب الأطفال وخصوصاً أقل من 6 أشهر ، مضيفة أن الفيروس يكون متواجد في الخلية العصبية المصابة وخاملاً وينشط بعد فترة قصيرة او طويلة تمتد لسنوات.

وقالت وزاراة الصحة والسكان ، إنه من الممكن الشفاء من فيروس هربس الفموي خلال 7 ايام من الاصابة .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن فيروس " الهربس الفموي " " HSV1" يظهر علي شكل تقرحات في ( الفم – الحلق – واللوزتين ) ، ومن الممكن أن يصيب العينين في حالات نادرة.

الصحة تكشف طرق إنتقال فيروس " الهربس الفموي " " HSV1"