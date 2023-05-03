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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الصحة توجه تحذيرا عاجلا للأمهات: لا تقبلوا أطفالكن من الفم

الهربس
الهربس

حذرت وزارة الصحة والسكان ، الأمهات وأولياء الأمور من بعض العادات السيئة المتبعة مع الأطفال الرضع والتي من شأنها إصابتهم بمرض الهربس . 

وقالت وزارة الصحة والسكان في  تحذريها: “ يجب حماية الأطفال من مرض الهربس الفموي عن طريق تجنب تقبيل الأطفال من الفم مع غسل اليدين عند حملهم ”.

الهربس 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الهربس الفموي ، هو مرض فيروسي غير وبائي يصيب الأطفال وخصوصاً أقل من 6 أشهر ، مضيفة أن الفيروس يكون متواجد في الخلية العصبية المصابة وخاملاً وينشط بعد فترة قصيرة او طويلة تمتد لسنوات. 

وقالت وزاراة الصحة والسكان ، إنه من الممكن الشفاء من فيروس هربس الفموي خلال 7 ايام من الاصابة . 

 وأوضحت  وزارة  الصحة والسكان  ، أن  فيروس " الهربس الفموي " " HSV1"   يظهر علي شكل تقرحات في ( الفم – الحلق – واللوزتين ) ، ومن الممكن أن يصيب العينين في حالات نادرة. 

الصحة تكشف طرق إنتقال فيروس " الهربس الفموي " " HSV1"

 

  • اللعاب والرزاز 
  • لمس المنطقة المصابة 
  • استخدام الادوات الشخصية لشخص مصاب
الصحة العادات الاطفال الرضع الهربس الفموي

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