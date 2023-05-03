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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعرف علي خريطة التحويلات المرورية بعد غلق الأوتوستراد وصلاح سالم بالقاهرة

غرفة مراقبة الطرق
غرفة مراقبة الطرق

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمحور الأوتوستراد بالإتجاهين .

وذلك عند تقاطعه مع القطار الكهربائى السريع بداية من سور مطار حلوان الحربى وسير القومية للأسمنت وصولاً للمآوى الدورانى قبل طريق الصعيد الحر لتنفيذ مسار القطار الكهربائى السريع وكذا تطوير كفاءة لطريق الأوتوستراد بالمنطقة المُشار إليها.

على أن تكون مدة تنفيذ تلك الأعمال (30 يوماً فقط) إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 3/5/2023 مع إلتزام الشركة المنفذة بتنفيذ تجربة بالأسوار دون تنفيذ أعمال بنهر الطريق يومى الأربعاء والخميس الموافقين 3-4/5/2023.

مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

➢ القادم من مناطق حلوان تجاه مناطق التبين والصعيد الحر يسلك يميناً الممر الملاصق لسور حلوان الحربى فيميناً شارع السكة الحديد فالدوران والعودة تجاه شارع القومية للأسمنت وإستكمالاً بشارع مدخل أسمنت حلوان فيساراً محور الكورنيش فيساراً طريق المصانع وصولاً لمحور الأوتوستراد مرة أخرى.

➢ القادم من مناطق التبين وطريق الصعيد الحر تجاه مناطق حلوان والمعادى يسلك المآوى الدورانى بمحور الأوتوستراد فيميناً طريق المصانع فيميناً محور الكورنيش فيميناً شارع مدخل أسمنت حلوان وإستكمالاً شارع القومية للأسمنت فيميناً شارع السكة الحديد فيساراً الممر الملاصق لسور حلوان الحربى وصولاً لمحور الأوتوستراد مرة أخرى.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء مؤمن سعيد مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

غلق صلاح سالم 

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمحور صلاح سالم .

علي ان يكون الغلق بالإتجاه القادم من ميدان حسن الأنور إتجاه كوبرى السيدة عائشة بالوصلة من وحدة تراخيص عين الصيرة وحتى محطة وقود التعاون لتنفيذ أعمال ضبط منسوب الرصف وإعادة توزيع عرض الطريق .

و تكون مدة تنفيذ تلك الأعمال (45 يوم) ليلاً ونهاراً إعتباراً من الساعة 12 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 3/5/2023 .

مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

➢ القادم من ميدان حسن الأنور إستكمال السير بمحور صلاح سالم "التوسعة المستحدثة" فيميناً خلف نادى الأبطال للقوات المسلحة "الطريق المستحدث" إتجاه شارع  عين الحياة فالدوران والعودة من أسفل كوبرى متحف الحضارة إتجاه صلاح سالم وكوبرى السيدة عائشة.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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