التحضيرات لـ«رفح» مستمرة.. مسئول إسرائيلي: لن نتخلى في أي صفقة عن أهداف الحرب

مع استمرار الضغط الدولي على حركة حماس لقبول عرض إسرائيل الأخير لصفقة الرهائن، أكد مسؤول إسرائيلي أن "الاستعدادات لاجتياح رفح مستمرة".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد أشارت التقارير خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى أن إسرائيل كانت منفتحة على مفاوضات إنهاء الحرب في المرحلة الثانية من الصفقة، والتي ستبدأ بهدنة ممتدة.

وقال المسؤول: "في أي صفقة- إذا كانت هناك صفقة- فلن تتخلى إسرائيل عن أهداف الحرب".

وتابع مسؤول إسرائيلي آخر، لـ"تايمز أوف إسرائيل"، في وقت سابق من اليوم، إن المحادثات الحالية هي الفرصة الأخيرة لمنع غزو رفح، آخر معقل لحماس.

وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن 30 جنديا من قوات الاحتياط يرفضون أوامر بالاستعداد للمشاركة في عملية عسكرية في رفح الفلسطينية؛ لعجزهم عن مواصلة القتال، حسبما نقلت تقارير إعلامية عالمية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه من الممكن تأجيل اجتياح مدينة رفح بجنوب قطاع غزة؛ في حال التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة "حماس".

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية أن "إطلاق سراح الرهائن هو الأولوية القصوى بالنسبة لنا"، وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يشمل تأجيل عملية مزمعة بمدينة رفح؟، أجاب كاتس "نعم…إذا كان هناك اتفاق؛ فسنعلق العملية".

كما أكد الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني جانتس، قبل قليل، أن عودة المحتجزين أهم من دخول رفح حاليا.

وهدد جانتس، ردا على سموتريش وبن جفير، بأنه إذا منعت الحكومة صفقة التبادل "لن أستمر بمجلس الحرب".

وجاءت تهديدات جانتس؛ بعد أن حذر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال، ايتمار بن جفير، من أن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يكون لها "أي حق في الوجود" ما لم تغزو إسرائيل رفح.