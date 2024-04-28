تحذير عاجل من تحول مفاجئ في الطقس.. ماذا يحدث؟

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، تفاصيل جديدة بشأن التغيرات المناخية وعلاقتها بموجة الطقس السيء في مصر.

وقال رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن ناس كتير اتصابت بنزلة برد بسبب انخفاض الطقس بشكل مفاجيء خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضافت الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، أن التغيرات المناخية أثرت بالسلب على صحة الإنسان الذي يجب أن يأخد حذره في هذه الفترة وعلى الزراعات ونحتاج لتوصيل المعلومات بشكل دقيق وسريع عن الطقس وتعريفه بالإجراءات المطلوبة لمجابه الأمر بالنسبة للمزارعين حتى لا يحدث له مشكلة في المحصول الزراعي الخاص به.

وأشار الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، إلى أن هناك تغير واضح قي المناخ بسبب التغيرات المناخية في مصر، والجميع لمس هذا الأمر بشكل واضح حاليًا.