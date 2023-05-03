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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضياء رشوان : الحوار الوطني استغرق عامًا كاملًا لبناء جسور الثقة

لقاء اليوم
لقاء اليوم

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس الحوار الوطني طرح وبإلحاح على لجانه تعديل مواد الحبس الاحتياطي، ومجلس النواب لديه مشروع قانون في هذا الملف.

وأوضح ضياء رشوان في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، على هامش انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني، ان الحوار استغرق عاما كاملا، لكي نفتح ابوابا كان بعضها مقطع وابواب مغلقة وعقدنا العديد من الجلسات لبناء جسور ثقة، وهذه الوجوه الكريمة تعبر عن هذا الحوار.

وتابع: سترفع جلسات الحوار للرئيس عبدالفتاح السسيي، وكل جلسات الحوار علانية وليست سرية والاعلام مدعو للحضور

واختتم قائلا: " إلى كل فئات وأطياف الشعب المصري، شاركونا.. راقبونا.. اصبروا علينا وقومونا إذا انحرفنا"

وانطلقت قبل قليل، بحضور رئيس الوزراء  الدكتور  مصطفى مدبولي، أولى جلسات الحوار الوطني، والتي تجمع كافة شركاء الوطن من رجال السياسة والرياضة والفن والاقتصاد وغيرها من الفئات.

وبدأت الجلسة الأولى بكلمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المشاركين في الحوار الوطني مؤكدا أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية وأن الهدف هو الاتفاق على ما يحقق أحلام المصريين

وعرض فيلم تسجيلي يتضمن المراحل التي مر بها الحوار الوطني منذ انطلاقه قبل عام وأهم المحاور التي يتضمنها.

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