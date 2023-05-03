الأمن الفيدرالي الروسي يكشف مصدر متفجرات أوكرانيا في هجماتها الأخيرة

قال جهاز الأمن الروسي الفيدرالي ،اليوم الأربعاء، إن أجهزة الأمن الأوكرانية قامت باستيراد عدة مكونات متواجدة في قنابل في هجومها في الأراضي الروسية من بلغاريا عبر تركيا.

وأضاف جهاز الأمن الروسي أن تم إخفاء المكونات المستوردة داخل أجهزة التدفئة والمواقد.

وقال حاكم القرم سيرجي أكسيونوف إن أجهزة الامن الروسية أوقفت نشاط شبكة المخابرات التابعة للمخبارات العسكرية في أوكرانيا والتي كانت من مخططاتها شن عدة هجمات في شبه جزيرة القرم".

ووفقا للمعلومات الواردة، عدد من المواطنين الأوكرانيين وعدد من المواطنين الروس شاركوا في تنظيم عملية شحن الأدوات الكهربائية المحشوة بمكنونات المتفجرات من بلغاريا إلى روسيا.

وبعد تسليم الأدوات الكهربائية إلى أراضي روسيا الاتحادية، تم نقلها إلى أماكن الإعداد للهجمات بمساعدة شركتي النقل "SDEK" و "Vozovoz".

