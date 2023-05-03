حرب بين الناتو وروسيا.. موسكو تحذر من العواقب الأكثر كارثية للبشرية

قال الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن ما يحدث في أوكرانيا أصبح حرب بالوكالة بين لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ضد روسيا.

وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول موضوع بناء الثقة في الشؤون الدولية: “دور أوكرانيا من خلال جهود الولايات المتحدة وحلفائها قد تقلص إلى وظيفة بيدق في المواجهة الجيوسياسية مع روسيا”.

وأشار الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أنه “من أجل ذلك، تم تشكيل دكتاتورية نازية جديدة معادية للروس على الحدود الروسية على مدى ثماني سنوات، معلنة الحرب على كل شيء روسي وما"تربطه الدول بموضوعية”.

وأضاف: "لقد وصلت إلى حرب بالوكالة بين الناتو وروسيا، الأمر الذي يهدد بالعواقب الأكثر كارثية للبشرية جمعاء".