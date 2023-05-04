الذكر النبوي الخاص بالامتحانات.. يفتح لك الأبواب المغلقة ويجعلك من المتفوقين

يغفل الكثيرون عن الذكر النبوي الخاص بالامتحانات، خاصة مع استعداد طلاب مراحل النقل والشهادات لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023، حيث كشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط عن الذكر النبوي الخاص بالتوفيق في الامتحانات.

الذكر النبوي الخاص بالامتحانات

وقال في بيانه الذكر النبوي الخاص بالامتحانات، بناء على طلب كثير من الأصدقاء نعيد عليكم ما تعلمناه من شيخنا الصاوي رحمه الله تعالى وانتفعنا به طوال مدة التعليم، أن تمسك ورقة الأسئلة وقبل قراءتها تقر أ الآية الكريمة (ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما )، تردد هذه الآية 3 مرات، وفي كل مرة ( وعلمك مالك تكن تعلم ) 3 مرات، وسوف تجد لذلك توفيقا عظيما فعليك بهذه الفائدة التي نورثها دائما لجميع أبنائنا الطلاب والطالبات.

وحذر من خطورة الغش، مستدلا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم (من غشنا فليس منا).

دعاء التوفيق والنجاح مجرب

- اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، افتح عليّ فتوح العارفين بفضلك.

- اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلا.

- اللهم أعنّي على الدراسة ولا تجعل قلبي يمل منها وكن معي في كل لحظة ووفقني لما تحب وترضى، اللهم لا تجعل الدرجات أكبر همي ومبلغ علمي وراضني بما قضيت لي.

- اللهم سهّل عليّ ما صعب حفظه ويسر لي ما استغلق فهمه واجعل هذا العلم حجة لي لا علي.

- اللهم إنّي استودعتك ما علمتني إياه فردّه إليّ حين حاجتي إليه ولا تنسيني إياه بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض.

- اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته وسألك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته وإلى حلول دارك دار السلام أدنيته.

- يا جواد جد علينا وعاملنا بما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة.

- اللهم يا رب العالمين افتح على الطلاب فتوح العارفين بك، اللهم رب العالمين نجح مقصودهم، اللهم سلي قلوبهم.

- اللهم ثبت أقدامهم وأفئدتهم وعقولهم، وذكرهم ما نسوا من العلم، اللهم يارب العالمين سدد إجابتهم، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

- يا معلم سيدنا إبراهيم علمني، ويا مفهم سيدنا سليمان فهمني، ويا ملهم سيدنا يوسف ألهمني.

- اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني.

- اللهم تقبل هذا العلم مني واجعل كل حرف وكلمة أدرسها خالصة لوجهك الكريم ولا تجعلني أغتر بعلمي وقدراتي.

- يارب كن معي فإني فقير إليك ضعيف من دونك ولا حول لي ولا قوة إلا بك.

- اللهم وفق الطلبة والطالبات ويسر لهم كل صعب.