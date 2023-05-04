محمية الدبابية.. أول قطاع جيولوجي في العالم بالأقصر| شاهد

تعد المحمية الطبيعية بالدبابية في محافظة الأقصر، من أشهر المحميات الطبيعية الجيولوجية في العالم ، وهى مرجع لجميع العلماء الذين يدرسون طبقات الأرض.

والتقى “صدى البلد” بالدكتور محمد عبده عبدالسميع باحث بيئي بجهاز شئون البيئة والمحميات الطبيعية - لمعرفة أهميتها فيقول: “إن المحمية الطبيعة بالدبابية هى إجابة لأسئلة كثير من العلماء ظلت أكثر من 50 سنة حتى وجد إجابات هذه الأسئلة فى محمية الدبابية بمحافظة الاقصر، فهى تكامل طبقات الأرض فى الفترة المفقودة على وجه الارض بين عصرى الباليوسين والأيوسين” .



وأشار “ عبد السميع ” إلى أنه تم إعلانها محمية طبيعية بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2007 وتخضع لقوانين البيئة والمحميات رقم 102 لسنة 1983.



واضاف “ عبد السميع ”، أنه تأتى أهمية محمية الدبابية الطبيعية فى حساسية الحقبة الزمنية الموجودة فى تلك الفترة حيث تم العثور على الكثير من حفريات الأسماك التى يصل طولها إلى ٧ سم، والتى تفيد بأهمية السجل التاريخى للأرض وتطور الكائنات الحية ومعرفة المزيد عن أسرار الحياه فى تلك الفترة الزمنية وهى منذ ٥٥ مليون سنة.



وأوضح أنه تعتبر محمية الدبابية من أهم المحميات الجيولوجية عالميا حيث ان بها تكوينات جيولوجية فريدة من نوعها، بالإضافة إلى المحاجر الفرعونية القديمة التي تدرج من أهم 200 محجر فرعوني في مصر القديمة, التكوينات الجيولوجية الموجودة فى محمية الدبابية الطبيعية من الاقدم الى الاحدث وهى متكون من الداخلة وسميت بذلك الاسم نسبة الى التتابع النموذجي فى مدينة الداخلة محافظة الوادي الحديد ويبلغ عمر هذا المتكون 75 مليون سنة تقريبا, و متكون الطروان وسمى بذلك لوجود التتابع النموذجي فى جبل الطروان محافظة الوادي الجديد ويبلغ عمره 65 مليون سنة تقريبا , و متكون اسنا وسمى بذلك لوجود التتابع النموذجي في قرية العوينة التابعة لمدينة إسنا محافظة الاقصر بينما يبلغ عمر هذا المتكون 58 مليون سنة تقريبا , ومتكون طيبة وهو أعلى متكون ويوجد في القمة وسمى بذلك الاسم لوجود التتابع النموذجي أعلى معبد الدير البحري في مدينة طيبة الفرعونية الأقصر حاليا ويبلغ عمره 40 مليون سنة تقريبا.