الولايات المتحدة تعلق على قرار تركيا بإغلاق مجالها الجوي أمام أرمينيا

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية ،اليوم الاربعاء، عن قلقها بشأن قرار تركيا تعليق رحلات الخطوط الجوية الأرمينية.



وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية بشدة التطبيع بين أرمينيا وتركيا ، والذي سيكون مفيدًا للمنطقة بأكملها، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية أنها تشعر بخيبة أمل إعلان تركيا أنها ستعلق أذونات التحليق لشركات الطيران الأرمينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فدنت باتيل أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقاً بين تركيا وأرمينيا لاستئناف التنقلات الجوية، كان إجراءً مهماً جداً لبناء الثقة، ليس فقط بين البلدين، ولكن أيضاً للاستقرار الإقليمي بشكل عام.

وأضاف، أن الولايات المتحدة تأمل أن تتمكن تركيا وأرمينيا من مواصلة إعادة بناء العلاقات الاقتصادية وفتح روابط النقل.