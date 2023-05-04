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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رسالة دكتوراه بجامعة كفر الشيخ تناقش تطور الخط العربي والزخارف الإسلامية| صور

الباحث وسط لجنة الحكم
الباحث وسط لجنة الحكم والمناقشة

حصل الباحث إبراهيم أبو القاسم إبراهيم عرفة، مدرس الآثار المساعد بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، على درجة الدكتوراه، وجاءت رسالة الباحث تحت عنوان: «تطور الخط العربي والزخارف الإسلامية في ضوء مجموعة من المصاحف المختارة من القرن (١-٥ هـ/ ٧-١١م) دراسة آثارية فنية».

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وضمت لجنة الحكم والمناقشة كلا من: الدكتور محمود مسعود إبراهيم عبد المنعم، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنيا، «مناقشاً ورئيساً»، والدكتور وليد شوقي البحيري، أستاذ الآثار الإسلامية وعميد كلية الآداب جامعة كفر الشيخ «مشرفاً ومناقشاً»، والدكتور عاطف سعد محمد محمود، أستاذ الآثار الإسلامية ووكيل كلية الآثار جامعة جنوب الوادي، «مناقشا خارجيا»، والدكتورة آيات حسن شمس أستاذ الآثار الإسلامية المساعد بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ «مشرفاً ومناقشاً».
 

تتناول الدراسة تطور الخط العربي والزخارف الإسلامية في ضوء مجموعة من المصاحف المختارة عددها 25 مصحفا يعود تاريخهم للقرون الهجرية الخمسة الأولى للإسلام، وترجع أهمية الموضوع إلى رصد مراحل تطور الخط العربي وأهم الخطاطين وتتبع الأساليب الفنية وأهم العناصر الزخرفية التي استخدمت في زخرفة المصاحف خلال تلك الفترة.
 

الباحث وسط لجنة الحكم والمناقشة 

وخلصت الدراسة إلى أن هناك تنوعاً كبيراً في الخطوط المستخدمة في المصاحف ابتداءً بظهور الخط الحجازي، ثم الخط الكوفي المصحفي، وخط المشق ، والخط المشرقي بأنماطه المختلفة، وخط النسخ، ورصدت الدراسة ظهور تنقيط الإعجام والشكل وعلامات الإعراب في المصاحف ابتداء من نهاية القرن الأول الهجري في العصر الأموي المعروف بتنقيط أبو الأسود الدؤلي على شكل نقاط مختلفة الألوان ثم تطورها في القرن الثالث والرابع واختلاطها مع علامات الخليل بن أحمد.

لجنة الحكم والمناقشة 
الباحث مع أصدقائه وزملائه عقب المناقشة 
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