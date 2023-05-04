محمد بدران يشيد بمجلس الأمناء والإدارة الفنية للحوار الوطني

أشاد الدكتور محمد بدران، رئيس حزب “صوت الشعب”، بدور مجلس الأمناء والإدارة الفنية للحوار الوطني، في إخراج الحوار بأفضل شكل، والسير على نهج الجمهورية الجديدة.

وقال بدران: “الافتتاحية اليوم أثبتت بداية مبشرة للحوار الوطني، الذي نأمل أنه يتم على أكمل وجه ويقدم نتائج مثمرة من أجل المواطن المصري”.

وأكد بدران أن الحزب يعطي أولوية كبيرة ورؤى وخطوات للمحاور الثلاث السياسية والمجتمعية والاقتصادية.

وأضاف أن التوازن والتكامل بين المحاور الثلاثة هو الضمانة للخروج بنتائج قوية وواقعية في إطار تحقيق التنمية في طريق الجمهورية الجديدة، كما كلف قيادات الحزب بالمركزية والمحافظات باستقبال مقترحات المواطنين والشباب لعرضها بجلسات الحوار الوطني.

وأشار رئيس الحزب إلى أن المواطن المصري سيستشعر نتائج الحوار الوطني عندما يجد تغييراً ملموساً وفارقاً في حياته اليومية.

جاء ذلك في إطار مشاركته وبعض نوابه في افتتاحية الحوار الوطني، فقد حضر الافتتاحية عماد رشاد النائب الأول وأمين التنظيم، والدكتورة منال متولي، نائب رئيس الحزب، والدكتورة أسماء حسنين، نائب رئيس الحزب، ووليد قوطة، الأمين العام.