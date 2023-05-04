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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر يونايتد في مهمة ثأرية ضد برايتون بالدوري الإنجليزي.. الليلة

فريق مانشستر يونايتد
فريق مانشستر يونايتد

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على نظيره برايتون، اليوم الخميس، في تمام العاشرة مساء، على ملعب “فالمر”، ضمن مؤجلات الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتعد مباراة اليوم “ثأرية” بالنسبة لمانشستر يونايتد، إذ خسر الشياطين الحمر ضد برايتون بنتيجة 2-1 في لقاء الدور الأول.

وفي حال فوز مانشستر يونايتد على برايتون في مباراة اليوم، سيتقدم الفريق إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي على حساب نيوكاسل، ليصبح قريبا للغاية من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

كان مانشستر يونايتد فاز على أستون فيلا بهدف دون رد في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي.

على الجانب الآخر، يطمح فريق برايتون في تأكيد تفوقه على مانشستر يونايتد بحصد نقاط اللقاء الثلاث، لتعزيز موقفه من المشاركة القارية الموسم المقبل سواء في بطولة الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر.

ترتيب مانشستر يونايتد وبرايتون:

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز الثامن برصيد 52 نقطة.

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