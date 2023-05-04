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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: أبناء الشعب ينتظرون نتائج إيجابية من المشاركين في الحوار الوطني

سيد حنفى طه عضو مجلس
سيد حنفى طه عضو مجلس النواب

أكد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب الأهمية الكبيرة لجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته التاريخية أمام الجلسة الأولى للحوار الوطني مشيراً الى أن الرئيس السيسى وضع دستور عمل شامل أمام المشاركين فى الحوار الوطني .

 

وأشاد " حنفى " فى تصريحات له اليوم بتأكيد الرئيس السيسى على حرصه على تنفيذ جميع التوصيات التى سوف تسفر عن اجتماعات وفعاليات الحوار الوطني مؤكداً أن هذا الحرص الرئاسي هو الضمانة الحقيقية لنجاح هذا الحوار وتحقيقه لجميع أهدافه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها .

 

وأكد النائب سيد حنفى طه أن وجود العديد من الرموز والقيادات السياسية والفكرية والحقوقية والحزبية والشعبية داخل مختلف لجان الحوار الوطني سيحقق الصالح العام موضحا ان أبناء الوطن ينتظرون نتائج إيجابية من المشاركين في الحوار خاصة وانهم يعلقون عليه آمالًا كبيرة في أن تكون روشتة لعلاج كافة المشكلات .

 

وأكد النائب سيد حنفى طه أن الحوار الوطني خطوة جيدة جاءت في وقتها لترد علي محاولات التشكيك التي حاولت أن تطول من هذا الحراك الوطني الهادف إلي بناء قاعدة توافقية بين جميع أطراف العمل العام ومختلف الفئات الشعبية معتبراً حرص القوى السياسية والشعبية والحزبية على المشاركة في هذا الحوار أبلغ وأقوى رد على كل من شككوا فى هذا الحدث التاريخى والمهم .

 

كما اعتبر النائب سيد حنفى طه هذا الحوار بمثابة فرصة ذهبية لجميع أطياف الشعب المصري للمساهمة في وضع إطار توافقي لمواجهة ما تمر به مصر من أزمات ناتجة عن أوضاع عالمية ألقت بظلالها علي اقتصاديات العالم أجمع وهو ما يستدعي التكاتف والتفكير الجماعي لتحديد خطوات واضحة للتخفيف من تأثير مثل هذه الأزمات معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الحوار الوطنى على صياغة استراتيجية تضمن قدرة مصر على مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية .

 

وقال النائب سيد حنفى طه إن كل المؤشرات تؤكد نجاح الحوار الوطني خاصة أن الجميع جلس وتحاور علي مائدة واحدة لبلورة رؤي ومقترحات ترتب أولويات المرحلة وسط التداعيات الاستثنائية الراهنة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية مطالباً بان تخرج التوصيات والمقترحات عن هذا الحوار بصورة عملية وقابلة للتطبيق طبقا للإمكانيات والظروف المتاحة خاصة أن البدايات مبشرة وتؤكد أننا علي الطريق الصحيح وان مخرجات الحوار الوطني ستصب في مصلحة الوطن والمواطن . 

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