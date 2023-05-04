قال الشاعر محمد عنتر، إن الشعر العامي يتم سماعه أسرع لأنه يكون به نغمة لطيفة، معقبا: "احنا ككتاب أو كشعراء نعمل على حاجتين، الاولى أن الديوان يكون له فكرة ممكن تحس أنه مش شعر أكثر ما هو قصة".

وأضاف الشاعر محمد عنتر، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية داليا أيمن، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي: "بعمل ساسبنس فى الكتاب الخاص بي، وقصائده تكون جديدة غير التي تخرج للناس على مواقع التواصل الإجتماعي".

وتابع الشاعر محمد عنتر: "فتحت عيني على هشام الجخ.. وتشرفت أني شاركت معه فى حفلة من حفلاته.. وكنت دائما أري أنه من فتح بوابة الجيل الخاص بنا".