برلمانية: كلمة الرئيس أقوى رد على المشككين في خروج الحوار الوطني للنور

أكدت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني عكست حرصه على التجاوب مع كافة نتائجه وتحويلها لواقع، مشيرة إلى أنها أكدت قناعته راسخة بأن الحوار هو السبيل لمواجهة التحديات الحالية، ودعوته للجميع بإتمام هذه التجربة الوطنية باقتحام كافة المشكلات والقضايا، والممارسة السياسية الفاعلة خلال الجلسات، بقوله أن الاختلاف فى الرأى، لا يفسد للوطن قضية.

وأضافت عضو النواب أن قيمة الحوار الوطني تتمثل في مخرجاته، وأهميته ومجابهة التحديات، حيث أن الحوار الوطني سيكون شامل وفعال يتسع لجميع وجهات النظر دون وجود أي خطوط حمراء خلال المناقشات، حيث يضم كل مكونات المجتمع، وجميع القوى السياسية والحزبية والمجتمعية والمجتمع المدني وكافة الفئات التي حرصت على المشاركة.

وكشفت عن أن الحوار يعتبر فرصة تاريخية حقيقية لإثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر، مما يؤكد رغبة الدولة وإرادتها في مشاركة مواطنيها لرسم مستقبل البلاد وبناء الجمهورية الجديدة بشكل حضاري وديمقراطي حقيقي.

وتابعت أن القرارات التي سوف تصدر عن مجلس أمناء الحوار الوطني، تعتبر "خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية" ،لاننا أمام تجربة فريدة تتوافر فيها كافة معايير النجاح، خاصة وأن المصلحة العامة هي المعيار الحاكم لجميع أطراف الحوار، مهما اختلفت توجهاتهم وانتماءاتهم الحزبية