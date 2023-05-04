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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر تطالب الأمم المتحدة بتكثيف جهود بناء قدرات الدول النامية لمواجهة تغير المناخ

صدى البلد

التقى السفير وائل نصر الدين عطية مع السيدة إنجر اندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بمقر البرنامج بنيروبي، حيث هنأها بمناسبة تجديد ولايتها لفترة ثانية، كما تباحثا حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والبرنامج.

وأكد السفير نصر الدين خلال اللقاء أن قضايا البيئة ذات صبغة عالمية وتتطلب جهوداً مخلصة ووفاء جميع الدول بالتزاماتها الدولية والتعهدات التي قطعتها على نفسها. 

وأبرز أن معالجة آثار تغير المناخ يجب أن تظل متصدرة للأجندة الدولية، وأن يستمر السعي نحو تحقيق موازنة بين تنفيذ التعهدات الخاصة بخفض الانبعاثات وتفعيل صندوق الخسائر والاضرار الذي تم إقراره لأول مرة في مؤتمر COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022. 

ودعا إلى تكثيف البرنامج جهوده لبناء قدرات الدول النامية، وخاصة الإفريقية، للتعامل مع القضايا البيئية، وتقديم الدعم المادي والفني لها وتوفير التكنولوجيا اللازمة بتكلفة معقولة لتمكينها من تحقيق التحول نحو صناعات صديقة للبيئة والتكيف مع آثار تغير المناخ.

ومن جانبها، أثنت السيدة أندرسن على الدور المصري النشط في موضوعات البيئة، لاسيما خلال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي التي استضافتها مصر في 2018، وكذلك أثناء الدورة الأخيرة لجمعية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، واستضافتها للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في 2022، مشيدةً بتدشين صندوق الخسائر والأضرار في شرم الشيخ، ومؤكدةً ترحيب البرنامج بتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات البيئية.

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