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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ السويس يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية

صدى البلد

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم، الخميس اجتماعا لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الاجرة ومتابعة محطات الوقود وذلك عقب صدور قرار  اليوم بتحريك أسعار المواد البترولية (السولار) ، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ والاستاذ خالد سعداوي، السكرتيرالعام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة.


كما حضر اللواء محمد صفار نائب مدير امن السويس ومسئولي المرور والمرافق والتموين ومباحث التموين ومديري المواقف والاسواق ومرفق النقل الداخلي والقيادات التنفيذية زرؤساء الاحياء 
واشار المحافظ الي ان زيادة التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة للخطوط الداخلية والخطوط الخارجية للمحافظات الأخرى لا تزيد عن10% 


وكلف محافظ السويس القيادات التنفيذية بالمحافظة بالاعلان عن الاسعار الجديدة للتعريفة وتشكيل لجان متابعة وتفتيش من لجنة الإشراف علي المواقف وإدارة المرور ومباحث المرور ومباحث التموين ومديرية التموين وإدارة الأزمات بالمحافظة للمرورعلي المواقف لتفعيل القرار لانتظام العمل بالمواقف وعمل حملات مكثفة علي السيارات للإلتزام بتطبيق التعريفة الجديدة علي الخطوط الخارجية والداخلية. 


وشدد محافظ السويس علي عدم السماح  بإستغلال المواطنين وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحويل اي مخالف الي جهات التحقيق.


كما شدد علي متابعة الجهات المعنية للاسواق لضبط الاسعار ومنع الإستغلال سواء من وسائل النقل أو التجار والتاكيد علي متابعة سيارات نقل السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم .

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