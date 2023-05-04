الصراع يشتد.. صفقة الموسم لـ الأهلي مهددة بالفشل

أكد تقرير صحفي، رفض نادي بشكتاش عرضا جديدا لضم الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد جاكسون موليكا على رأس قائمة اهتمامات النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث أكدت تقارير “مؤخرا” صحفية فتح إدارة القلعة الحمراء خط مفاوضات جديدة مع بشكتاش، بعد رفض النادي التركي عرضا أهلاويا في الشتاء الماضي.

وبحسب صحيفة “fotomac” التركية، فإن جاكسون موليكا أكثر لاعبا في صفوف بشكتاش تلقى عروضا لضمه في الصيف المقبله، آخرها من نادي شيكاغو فاير الأمريكي مقابل 3 ملايين يورو، لكنه إدارة النادي التركي رفضته وتشترط 5 ملايين يورو للموافقة على رحيله.

وبجانب الأهلي، أكدت الصحيفة، أن كل من لوكوموتيف موسكو الروسي ونادٍ من قطر يرغبان في التعاقد مع موليكا.

أرقام موليكا:

وشارك جاكسون موليكا مع بشكتاش التركي في 25 مباراة هذا الموسم، سجل 5 أهداف، وصنع هدفا جديدا.

وتبلغ القيمة التسويقية للمهاجم الكونغولي جاكسون موليكا 5 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي