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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تفجر مفاجأة بشأن الطائرة المسيرة التي هاجمت كييف

صدى البلد

قال سلاح الجو الأوكراني اليوم، "أسقطنا مسيرة من نوع بيرقدار في سماء كييف بعد أن فقدنا السيطرة عليها بسبب عطل فني".

حيث قالت شبكة "سكاي نيوز"، إن هجوم الطائرة المسيرة التي ضربت وسط كييف استهدف مباني حكومية من بينها مقر الرئاسة والبرلمان.

وأكدت الرئاسة الأوكرانية، أن دفاعاتها أسقطت مسيرة معادية في سماء كييف.

وأشارت الإدارة العسكرية في كييف، إلى أن هناك انفجارات وحرائق في حي سولوميانسكي بالعاصمة بسبب سقوط حطام طائرات مسيرة.

وقد أرسلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تهديدا صريحا لأوكرانيا، حيث قالت صباح اليوم، إن أوكرانيا ستتحمل مسؤولية كل ما يفعله نظام كييف وسيتحمل عواقبه كل من واشنطن ولندن وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد الهجوم على مقر الكرملين أمس الأربعاء باستخدام مسيرتين وإحباط محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

اغتيال الرئيس الروسي الخارجية الروسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية الرئاسة الأوكرانية حلف شمال الأطلسي طائرات مسيرة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

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