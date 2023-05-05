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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية ميت أبو خالد بالدقهلية يستغيثون: مياه الشرب لا تصلح للاستخدام الآدمي

صدى البلد

استغاث المواطن عادل نصرت ، من أهالي قرية ميت أبو خالد التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تلوث مياه الشرب وانبعاث الرائحة الكريهة منها.  

ويقول فى رسالته: مياه الشرب لدينا بقرية ميت أبو خالد بالدقهلية لا تصلح للاستخدام الآدمى مطالبا بتحليلها للوقوف على جودتها، مؤكدًا رغم التقدم بعدة شكاوى لوضع حل دون رد وعدم تمكن الأهالى من توفير احتياجاتهم من المياه مع ارتفاع درجة الحرارة وعدم تمكنهم من إجراء النظافة الشخصية.

 

وطالبوا المسئولين ضرورة التدخل لحل هذه المشكلة قبل إصابة الكثير بالأمراض نتيجة تلوث المياه.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

الرائحة الكريهه تلوث مياه الشرب مركز ميت غمر محافظة الدقهلية

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