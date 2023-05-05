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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إيرباص تتلقى 156 طلبا للطائرات التجارية خلال الربع الأول للعام 2023

ايرباص
ايرباص

أعلنت شركة إيرباص عن نتائجها المالية للربع الأول لعام 2023 للفترة المنتهية في 31 مارس 2023.

كشفت إيرباص، في تقريرها السنوي، أن إجمالي عدد الطلبات على الطائرات التجارية بلغ 156 طلباً في الربع الأول 2023 (مقارنة بـ 253 طائرة تجارية في عام 2022)، بينما بلغ صافي عدد الطلبات بعد عمليات الإلغاء 142 طلباً (مقارنةً بـ 83 طلباً في الربع الأول لعام 2022).

وصل عدد الطلبات المتراكمة حتى نهاية مارس 2023 إلى 7,245 طائرة تجارية.

كما سجلت شركة إيرباص للطائرات العامودية 39 طلباً على طائراتها (مقارنة بـ 56 طلباً في عام الربع الأول لعام 2022. فيما بلغت قيمة الطلبات التي سجلتها شركة إيرباص للدفاع والفضاء 2.5 مليار يورو (بينما بلغت 3.2 مليار يورو في الربع الأول لعام 2022).

قال غيوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص: "أثبت الربع الأول الطلب القوي على الحلول التي نوفرها لعملائنا، وخاصة لقطاع الطائرات التجارية، حيث تم تسليم 127 طائرة تجارية خلال هذه الفترة. كما شهدنا اداءً جيداً لقسم الطائرات العامودية أيضاً في الربع الأول من هذا العام. 

وتابع: "نستمر في مواجهة الضغوطات التي تفرضها بيئة الأعمال وخاصةً التحديات المستمرة في سلاسل التوريد. ويبقى دليل الأهداف الخاص بالشركة من دون أي تغييرات لعام 2023 بينما نتوقع تسريع عمليات تسليم الطائرات التجارية لعملائنا حول العالم. ونواصل التركيز على زيادة معدل الإنتاج للطائرات التجارية وعلى عمليات التحول المستقبلية للشركة".

 

إيرباص شركة إيرباص الطائرات التجارية

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