عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق نار قرب منزل رئيس الوزراء الياباني.. وتحرك عاجل من الشرطة

الشرطة اليابانية
الشرطة اليابانية

أفادت وسائل إعلام يابانية بأنه قد تم العثور على رجل أمن تعرض لإطلاق نار بالقرب من منزل رئيس الوزراء في وقت مبكر اليوم الجمعة، مضيفة أن الشرطة قامت على الفور بفتح تحقيق وتشتبه في أن تكون حالة انتحار محتملة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن رجل الأمن البالغ من العمر 25 عاما بشرطة مكافحة الشغب في إدارة شرطة العاصمة عُثر عليه وهو ينزف داخل  مركز حراسة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة ونُقل إلى المستشفى، لكن سرعان ما أعلنت وفاته.

ولم يكن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في مقر إقامته وقت الحادث إذ يزور سنغافورة في طريق عودته إلى اليابان من جولة أفريقية.

 

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن يوسوكي تاكاياما المسؤول في شرطة العاصمة قوله إن الشرطة "تحقق في تفاصيل" القضية.

التلفزيون الياباني اطلاق نار هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية رئيس الوزراء فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني رئيس الوزراء اليابان شرطة مكافحة الشغب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

بعد إعلان زملائه انضمامه للأهلي .. والد إمام عاشور يلمح بقرب إتمام الصفقة

أسهل قضية| ميدو يصدم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بشأن كهربا

رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

أخبار الرياضة.. زملاء إمام عاشور يعلنون انضمامه للأهلي.. ميدو يعلن نبأ سارا لجماهير الزمالك بشأن السوبر

خسوف القمر 2023.. هل هو من علامات القيامة وماذا نفعل عند حدوثه؟

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 5 مايو 2023

شيرين عبد الوهاب من حفل روائع الموجي : آسفة على الغلطة .. بس أم كلثوم بتخوف

موضوعات متعلقة

99 دعاء في ليلة الإسراء والمعراج تفتح لك أوسع أبواب الرزق رددها حتى الفجر

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. يفتح الأبواب المغلقة ويفك الكروب ويشرح الصدر

دعاء المطر .. يفتح لك أبواب الخيرات ويفك الكروب

دعاء الزلزال .. ردده يحميك من شر الهزات الأرضية وموت الفجأة

دعاء المطر .. 3 كلمات نبوية تفتح لك الأبواب المغلقة

تفاصيل 9 ورش بمعرض الكتاب للنهوض بصناعة النشر في ظل التطور الرقمي

دعاء الأيام البيض لشهر رجب .. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة

موعد صيام الأيام البيض لشهر رجب .. 8 مكافآت إلهية للصائمين

ترشيحاتنا

محاطا بالجثث.. شاهد| رئيس فاجنر ينهال بالشتائم على وزير الدفاع الروسي

السودان... تصاعد أعمدة الدخان بكثافة بعد دوي انفجارات في الخرطوم بحري

بسبب درجات الحرارة.. إقبال على شواطئ الغردقة

مسئول أممي: متأثر جدًا بالخدمات المقدمة من السلطات المصرية وما توفره للنازحين السودانيين

بملابس غريبة.. محمد رمضان يثير الجدل بإطلالته في أمريكا

الذكرى الثالثة لرحيل الطبلاوي.. كيف أصبح العلامة البارزة في تاريخ الترتيل والتلاوة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رايح عشان البوفيه| 4 أبراج تركز على الطعام في حفلات الزفاف

نوع من الريجيم يزيد من خطر الوفاة| ابعد عنه فورا

طريقة عمل فطائر البطاطس.. جديدة وغير تقليدية

بعد التكميم.. مي كساب تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

فيديو

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

السر في اللمبي .. حلا شيحا ترد على حقيقة عودتها للتمثيل وطلاقها من معز مسعود|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ