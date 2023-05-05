حبس وغرامة 50 ألف جنيه.. احذر اختراق البريد الإلكتروني ومواقع التواصل

تعد جرائم الابتزاز، أحد أبرز الجرائم التى برزت على الساحة خلال الآونة الأخيرة ، حيث يقدم البعض على فبركة الرسائل و الصور ومن ثم إرسالها لأشخاص معينة لإرغامهم على فعل عمل ما مقابل الحصول على مبالغ مالية.



ولم يكن القانون المصري بمنأى عن هذه الجرائم ، حيث واجه المخالفين بعقوبات رادعة.

طبقا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس.

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فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.