إعادة دمج الطفل بمؤسسات الرعاية .. إنجازات برنامج النهج التصالحي في سطور

قامت وزارة التضامن بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بتحسين برامج التأهيل وإعادة دمج الطفل داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لها، عن طريق برنامج "النهج التصالحي إزاء عدالة الأطفال".

وفيما يلي نذكر إنجازات برنامج النهج التصالحي في هذه النقاط :



٦٢٤ طفل وطفلة استفادوا من خدمات وتدخلات الدعم القانوني

١٤٠٨ طفل وطفلة استفادوا من الخدمات الطبية

٤١ طفل وطفلة استفادوا من الخدمات التعليمية

١٨٠٧ طفل وطفلة استفادوا من برنامج اعادة التأهيل والادماج

١١٠ من مقدمى الرعاية استفادوا من التدريبات المتخصصة

٨ مؤسسات رعاية اجتماعية استفادوا من خدمات رفع الكفائة