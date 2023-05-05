مين غيره بطل.. يعقوب السعدي يتغزل في الأهلي بعد الفوز بالسوبر

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلى بطولة السوبر المصري للمرة الـ13 في تاريخه، بعد فوزه على بيراميدز بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد محمد بن زايد.

وكتب الإعلامي الاماراتي يعقوب السعدي عبر حسابه علي تويتر "ومن غير الأهلي "سوبر" .. من غير الأهلي "بطل" فريق الانتصارات والألقاب والأمل .. السوبر الثالث عشر للقلعة الحمراء في ليلة لونتها أبوظبي بألوان البهاء .. "هارد لك" بيراميدز ، حاولت واجتهدت لكنه الأهلي".

كان الوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلبي لتتجه المباراة إلى الوقت الإضافي، الذي شهد شوطه الأول هدف الفوز للنادي الأهلي عن طريق على معلول من ركلة جزاء.

يستعد الأهلي بذلك لخوض مباراته القادمة بمواجهة نظيره الترجي في دوري أبطال أفريقيا الجمعة الموافق 12 مايو، في تمام الساعة العاشرة مساء، باستاد القاهرة الدولي.