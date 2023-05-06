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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الروسى يدمر أكثر من 170 هدفا في اتجاه كراسنوليمانسكي

صدى البلد

قال ألكسندر سافتشوك رئيس المركز الصحفي لمجموعة "سنتر" بالجيش الروسي، إن وحدات هذه المجموعة، تمكنت من تدمير أكثر من 170 هدفا في اتجاه كراسنوليمانسكي بالقرب من جمهورية دونيتسك .


ونوه سافتشوك - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت - بأنه خلال تبادل القصف المدفعي مع القوات الأوكرانية ، تمكنت المدفعية الروسية من قمع حوالي 20 موقعا للمدفعية المعادية وأكثر من 10 أطقم قذائف هاون تابعة للقوات الأوكرانية.


وأوضح سافتشوك أن منظومات الدفاع الجوي الروسية تمكنت كذلك من تدمير عدة قذائف صاروخية من طراز "هيمارس" في المركزين السكنيين كريمنايا وسيفيردونيتسك في منطقة دونباس.

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