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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب الأتوبيس السوداني ببني سويف.. صور

حادث أتوبيس
حادث أتوبيس

أصيب 38 شخص يحملون الجنسية السودانية وسائق مصري، فى حادث انقلاب أتوبيس بعد نزلة نفق سنور بالطريق الصحراوى الشرقى بنطاق محافظة بنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بعد نزله نفق سنور بنطاق محافظة بنى سويف ، ووقوع مصابين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف بعشر سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين أن المصابين هم : 
خالد محمد عبد الرازق 50 سنة، سائق مصري الجنسية، ومقيم بمحافظة الجيزة مصاباً بتهتك بالذراع الأيسر، وعلويه كامل محجوب 20 سنة، وسارة هشام بابكر 16 سنة، ومحمود عمر محمود 3 سنوات،  ومهاب أنور إبراهيم 7 سنوات، ونجوي محمد عبد الكريم 38 سنة، وساميه بابكر زكريا 39 سنة، 
نعيمه يوسف السيد 27 سنة.

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كما أصيب محمد الطيب عبد الوهاب 32 سنة، والطيب عبد الوهاب محمد 70 سنة، وبثينه مهير محمد 60 سنة، وريماس أبو القاسم محمد 15 سنة، وعواطف عبد الله عيسي 26 سنة،  وجيمان عبد الله عيسي 23 سنة، وام كلثوم حسن دوكا 48 سنة، وفيصل عادل علي 8 سنوات، وروان عادل علي 3 سنوات، ونجوب صلاح صقر 48 سنة،  وإيمان صلاح ال صدل 49 سنة، طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات مجهول الإسم والعنوان مصابة بغيبوبه و اشتباه ما بعد الارتجاج، وشادية بابكر زكريا 45 سنة، ودانيا احمد حسن 11 سنة، ورباب حبيب الله 50 سنة.

وأصيبت أمنية عادل محمد 12 سنة، محمد عادل محمد 6 سنوات، يثرب على الطيب 38 سنة، مرام إسماعيل صديق 26 سنة، عزام نادر على 13 سنة، نور عبد اللاه محمد عثمان 24 سنة، فجر عبد اللاه محمد عثمان 19 سنة، ريم أبو القاسم محمد 17 سنة، عواطف نورين محمود 50 سنة، أمنة مصطفي عبد الجليل 56 سنة،  حمزة عثمان عبيدي 11 سنة، تقوي حسن عثمان 59 سنة، حسن هشام بابكر 12 سنة، اريام هشام بابكر 9 سنوات، مصعب هشام بابكر تبلغ من العمر عام جميعهم مقيمون بدولة السودان.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم لهم داخل المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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