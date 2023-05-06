ناقد رياضي: سيد عبدالحفيظ أنجح مدير كرة في مصر حاليا

علق محمد عصام، النقاد الرياضي، على مبارة السوبر المصري بالأمس، بين النادي الأهلي ونادي بيرامدز، قائلا: مباراة الأمس كانت قوية وصعبة للغاية، متابعا: أرى أن لقاء الأهلي وبيرامدز أقوى من لقاء الأهلي والزمالك".

وأضاف "محمد عصام" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن حارس مرمى النادي الأهلي كان له تاثير وتواجد فارق بالأمس خلال المباراة، متابعا: " محمد الشناوي قائد كبير وفي روح حلوة بين اللاعبيين داخل النادي".

واسترسل:" لقطة القندوسي مع محمود متولي بالأمس كانت رائعة، وتدل على الأجواء داخل غرفة الملابس"، منوها بأن الكابتن سيد عبدالحفيظ يعد أنجح مدير كرة في مصر حاليا، ويمثل همزة وصل وترابط.

وأشار إلى أن مدرب النادي الأهلي “كولر” يعتمد بشكل كبير على سياسة التدوير، من أجل تخطي أزمة تراكم وتتابع المباريات الهامة في وقت بسيط.

