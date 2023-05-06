عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي: سيد عبدالحفيظ أنجح مدير كرة في مصر حاليا

محمد عصام، النقاد
محمد عصام، النقاد الرياضي

علق محمد عصام، النقاد الرياضي، على مبارة السوبر المصري بالأمس، بين النادي الأهلي ونادي بيرامدز، قائلا: مباراة الأمس كانت قوية وصعبة للغاية، متابعا: أرى أن لقاء الأهلي وبيرامدز أقوى من لقاء الأهلي والزمالك".

وأضاف "محمد عصام" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن حارس مرمى النادي الأهلي كان له تاثير وتواجد فارق بالأمس خلال المباراة، متابعا: " محمد الشناوي قائد كبير وفي روح حلوة بين اللاعبيين داخل النادي".

واسترسل:" لقطة القندوسي مع محمود متولي بالأمس كانت رائعة، وتدل على الأجواء داخل غرفة الملابس"، منوها بأن الكابتن سيد عبدالحفيظ يعد أنجح مدير كرة في مصر حاليا، ويمثل همزة وصل وترابط.

وأشار إلى أن مدرب النادي الأهلي “كولر” يعتمد بشكل كبير على سياسة التدوير، من أجل تخطي أزمة تراكم وتتابع المباريات الهامة في وقت بسيط.
 

سيد عبدالحفيظ السوبر المصري السوبر النادي الأهلي نادي بيرامدز الزمالك اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

%15 زيادة هدية لأصحاب المعاشات | استمرار صرف معاش مايو من ATM

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

وضع قطة في الخلاط.. دانا حمدان تنزعج من رجل وتطلب القبض عليه

عاجل.. تشكيل الهلال السعودي أمام أوراوا الياباني في نهائي أبطال آسيا

ذكي وبيلعب بدماغه .. عماد متعب يشيد بـ نجم الأهلي

ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بـ 39سودانيا ببني سوبف

القصة ناقصة| أول تعليق من حسن شاكوش بعد اتهامه بطرد زوجته وسرقتها

ترشيحاتنا

البيوت أسرار .. صور غير منتشرة جمعت بين حسن شاكوش وزوجته

ملفات حرجة للصحفين والأطباء والمعلمين والمحامين والمهندسين.. رؤى نقابات مصر بالحوار الوطني

كاف يفرض عقوبة قاسية على الرجاء المغربي بسبب الأهلي.. تفاصيل

نسخ PDF| قرارعاجل لإنقاذ الطلاب بعد تعطل سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج

شعبة الذهب: البعض استغل شراء المصريين 16 طن من المعدن الأصفر لرفع الأسعار

لماذا أوصى النبي بصلاة 4 ركعات في آخر ساعة قبل الظهر؟..5 أسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقل من عادية.. تعليق صادم من ناقد على إطلالة شيرين عبدالوهاب

تفاصيل عقوبة الترجي| خطة الأهلي لخطف نصف النهائي وأول تحرك من النادي التونسي

أرميه فورا| مخاطر كارثية عند استخدام زيت الأكل المستعمل

طريقة عمل جلاش بالشاورما والجبن| جديدة وغير تقليدية

فيديو

تفاصيل جديدة حول خلاف حسن شاكوش وزوجته| شاهد

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ