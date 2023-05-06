ناقد رياضي: السوبر المصري بين الأهلي وبيرامدز كان الأقوى

علق محمد عصام، النقاد الرياضي، على مبارة السوبر المصري بالأمس،، بين النادي الأهلي ونادي بيرامدز، قائلا: مباراة الأمس كانت قوية والفائز الأكبر من مبارة الأمس هي مصر.



وأضاف "محمد عصام" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، :" مبارة الأمس تعد من أقوى المباريات التي تمت داخل دولة الإمارات، متابعا: النادي الاهلي قدم بالأمس أداء ممتاز، وكذلك فريق بيراميدز.



واسترسل: فريق بيراميدز بالأمس قدم مباراة رائعة، وكان ندا قويا للأهلي، حتى الدقائق الاخيرة، متابعة:" ممكن نقول إنه أقوى سوبر حدث في الإمارات حتى الآن".



وأشاد بتنظيم الإمارات للمباراة، وبالجماهير، متايعا:" كان هناك ترتيبات قوية وكبيرة من قبل الجماهير للمبارة..والاستعداد كان من قبل المباراة بأيام".