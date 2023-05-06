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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

افتتاح حدث فريد في المتحف الزراعي.. أبرز ما جاء بمجلة MALR

صدى البلد

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد الخامس من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر مايو 2023، التي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة،  تحت شعار " كلمة من قلب الديوان".

وتصدر احتفال مصر بموسم حصاد القمح "الذهب الاصفر"، هذا العدد، حيث بدأ معظم مزارعي مصر بجميع أنحاء الجمهورية، عملية حصاد القمح وتوريده، حيث ألقت افتتاحية هذا العدد الضوء على أهمية محصول القمح تاريخيا واحتفال المصريين بعيد حصاده، مع جهود الدولة للنهوض بالمحصول، كما تم أيضا القاء الضوء على تكليفات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمديري مديريات الزراعة بالمحافظات، بمتابعة عمليات الحصاد والتوريد والتيسير على المزارعين.

وبمناسبة افتتاح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي بالدقي، منتصف الشهر الجاري، تم خلال العدد إلقاء الضوء على أهمية هذا الحدث الفريد، كذلك تقرير خاص حول المتحف الزراعي، وأهميته التاريخية، وتوثيقه لذاكرة الزراعة المصرية.

وفي العدد أيضا حوار خاص مع الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، والذي أكد خلاله أنه تم تقييم موارد 890 ألف فدان بصحراء مصر خلال آخر عامين، فضلا عن تقرير حول معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، التابع لمركز البحوث الزراعية، ودوره في إنتاج وتوفير لقاحات آمنة لحماية الثروة الحيوانية في مصر.

كما احتفى العدد باليوم العالمي للنحل، من خلال ملف خاص، تم خلاله استعراض جهود مصر ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للنهوض بهذا القطاع.

وقدم هذا العدد نماذج إرشادية لتأسيس مشروعات صغيرة، تمثلت في: منحل لإنتاج العسل، ومشروع تربية الأرانب، ومزرعة البط، كما ألقى الضوء على التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال الزراعة، مثل: الطاقة الشمسية، ونظام الاكوابونيك.

ويتضمن العدد أيضا ملفا حول قرى تتربع على عرش السياحة الريفية، والقرى المصرية التي تحولت إلى مقاصد سياحية هامة بعيدا عن ازدحام وضوضاء المدن.

ويعد «MALR» هو أحدث إصدارات مركز المعلومات الصوتية والمرئية، وهو مجلة رسمية إعلامية زراعية متخصصة ومتنوعة في التقارير الإخبارية والملفات الزراعية، وهي مجلة دورية شهرية، يتم إعدادها بصيغة إلكترونية pdf، يتم تداولها عبر مواقع التوصل الاجتماعي المختلفة، والتابعة للجهاز الإعلامي للوزارة، حيث تم فتح الباب لتواصل ومشاركات العاملين بالقطاع الزراعي من جميع القطاعات والهيئات للنشر فيها، إعمالا بشعارها: "نكتبها بأقلامنا من واقع الإنجازت".

لتحميل العدد والتصفح الإلكتروني:
https://drive.google.com/file/d/1A3KFFvLs5fkd4M8XcdybqGTGD3yP53U5/view?usp=sharing

الزراعة MALR القمح أحدث إصدار البحوث الزراعية الزراعه المصريه

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