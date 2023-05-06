عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رقم خرافي.. كم تكلف حفل تتويج الملك تشارلز؟

الملك تشارلز
الملك تشارلز

يأتي تتويج الملك تشارلز على عرش المملكة البريطانية بعد 70 عاما من تتويج والدته وسط استعدادات أمنية ضخمة وغير مسبوقة لتأمين الحفل الذي يكلف البلاد أكثر من 145 مليون دولار.

وعرضت فضائية العربية، اليوم السبت، تقريرا مصورا يرصد الاستعدادات النهائية لحفل تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا.

وأضاف التقرير  أن البريطانيون افترشوا الأرض أمام قصر بكنغهام في لندن للاحتفال مع العائلة المالكة بتنصيب الملك، كما تزينت كنيسة وستمنستر استعدادا لهذه اللحظة التاريخية حيث ستتم المراسم فيها.


ويعتبر الملك تشارلز أكبر ملك بريطاني يضع على رأسه تاج سانت إدوارد، حيث يبلغ من العمر 74 عاما، وستستمر الاحتفالات لمدة 3 أيام.

البريطانيون الاستعداد الاحتفالات العائلة المالكة 145 مليون دولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقالة حسام حسن من المصري

كاف يفرض عقوبة قاسية على الرجاء المغربي بسبب الأهلي.. تفاصيل

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

جمال علام: لم تتم إحالة أي لاعب من الأهلي للانضباط

بيان عاجل من حميدتي بشأن البيان السعودي الأمريكي لبدء المحادثات السودانية

قرار عاجل من الترجي التونسي بشأن عقوبة كاف قبل مواجهة الأهلي

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

%15 زيادة هدية لأصحاب المعاشات | استمرار صرف معاش مايو من ATM

ترشيحاتنا

للحافظ عليه من الهدر.. طلب إحاطة لإنشاء مصفاة الذهب

منتظر رأيكم .. خالد الغندور يثير الجدل بشأن تحكيم مباراة السوبر

في احتفالات ضخمة .. الملك تشارلز الثالث يؤدي اليمين في كنيسة وستمنستر| صور

تعرف على موقف المصابين في الأهلي من رحلة تونس

الضويني يستعرض جهود الأزهر بقيادة الإمام الأكبر في رعاية ذوي الهمم

الكويت .. قرارات عاجلة من وزارة الصحة بشأن دخول الوافدين البلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. ملابس أصالة وابنها تثير الجدل على السوشيال... مخاطر كارثية عند استخدام زيت الأكل المستعمل

في يوم اللا حمية العالمي.. كيف تفقد الوزن دون الشعور بالجوع

حدث نادر .. ملايين البريطانيين يخرجون إلى الشوارع لمشاهدة الملك الجديد

مشاهير عالميون في صفوف حفل تتويج الملك تشارلز.. تعرف عليهم

فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

خيبة أمل واحباط.. توقعات مخيفة لـ المنجم نوستراداموس حول مصير الملك تشارلز

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم .. واستقرار الدولار.. فيديو

تفاصيل جديدة حول خلاف حسن شاكوش وزوجته| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ