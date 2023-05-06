رقم خرافي.. كم تكلف حفل تتويج الملك تشارلز؟

يأتي تتويج الملك تشارلز على عرش المملكة البريطانية بعد 70 عاما من تتويج والدته وسط استعدادات أمنية ضخمة وغير مسبوقة لتأمين الحفل الذي يكلف البلاد أكثر من 145 مليون دولار.

وعرضت فضائية العربية، اليوم السبت، تقريرا مصورا يرصد الاستعدادات النهائية لحفل تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا.

وأضاف التقرير أن البريطانيون افترشوا الأرض أمام قصر بكنغهام في لندن للاحتفال مع العائلة المالكة بتنصيب الملك، كما تزينت كنيسة وستمنستر استعدادا لهذه اللحظة التاريخية حيث ستتم المراسم فيها.



ويعتبر الملك تشارلز أكبر ملك بريطاني يضع على رأسه تاج سانت إدوارد، حيث يبلغ من العمر 74 عاما، وستستمر الاحتفالات لمدة 3 أيام.