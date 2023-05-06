أمجد الوكيل: نوفمبر يعد شهراً للانتصارات في هيئة المحطات النووية

‏قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية أن شهر نوفمبر يعد شهر الانتصارات في هيئة المحطات النووية وهذا الشهر الذي تم فيه تعديل قانون الهيئة وأعطى ديناميكية وطبيعة خاصة للهيئة وهذا كان في نوفمبر من عام 2017.

وتابع أمجد الوكيل خلال لقائه في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن في نوفمبر 2018 صدرت لوائح الهيئة وفي نوفمبر 2015 كانت البداية الفعلية الحقيقية للبرنامج النووي المصري مع توقع الاتفاقيات الإطارية مع الدولة الروسية لذلك فإن شهر نوفمبر بالنسبة لنا في الهيئة شهر الانتصارات ونحن حريصون على الاحتفال يوم 19 نوفمبر لأن هذا اليوم هو الذي فتح الباب والطريق لإنشاء المحطة النووية وتحقيق حلم كل المصريين.

عيد 19 نوفمبر

ونوه أن في 19 نوفمبر من العام الماضي كان لدينا "الصبة الخرسانة" الأولى للوحدة الثانية وهذا حدث غاية في الأهمية ويعزز من مكانة مصر وانتقالنا من دولة مخططة إلى دولة منفذة ومنشئة لذلك دائما يوم 19 نوفمبر بالنسبة لنا هو العيد الوطني للدولة المصرية وعيد الطاقة النووية لمصر وهذا أمر غاية في الأهمية يعكس اهتمام الدولة بالطاقة النووية.