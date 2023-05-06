عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمجد الوكيل: نوفمبر يعد شهراً للانتصارات في هيئة المحطات النووية

الدكتور أمجد الوكيل
الدكتور أمجد الوكيل

‏قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية أن شهر نوفمبر يعد شهر الانتصارات في هيئة المحطات النووية وهذا الشهر الذي تم فيه تعديل قانون الهيئة وأعطى ديناميكية وطبيعة خاصة للهيئة وهذا كان في نوفمبر من عام 2017.

رئيس هيئة المحطات النووية: نعمل على قدم وساق لتحقيق الحلم للمصريين

وتابع أمجد الوكيل خلال لقائه في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن في نوفمبر 2018 صدرت لوائح الهيئة وفي نوفمبر 2015 كانت البداية الفعلية الحقيقية للبرنامج النووي المصري مع توقع الاتفاقيات الإطارية مع الدولة الروسية لذلك فإن شهر نوفمبر بالنسبة لنا في الهيئة شهر الانتصارات ونحن حريصون على الاحتفال يوم 19 نوفمبر لأن هذا اليوم هو الذي فتح الباب والطريق لإنشاء المحطة النووية وتحقيق حلم كل المصريين.

 

عيد 19 نوفمبر

 

ونوه أن في 19 نوفمبر من العام الماضي كان لدينا "الصبة الخرسانة" الأولى للوحدة الثانية وهذا حدث غاية في الأهمية ويعزز من مكانة مصر وانتقالنا من دولة مخططة إلى دولة منفذة ومنشئة لذلك دائما يوم 19 نوفمبر بالنسبة لنا هو العيد الوطني للدولة المصرية وعيد الطاقة النووية لمصر وهذا أمر غاية في الأهمية يعكس اهتمام الدولة بالطاقة النووية.

المحطات النووية الدكتور أمجد الوكيل للبرنامج النووي المصري المحطة النووية حلم كل المصريين الطاقة النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

بحضور محمود الخطيب.. تشييع جنازة نجم الأهلي السابق هاني مصطفى

اختفى 5 أيام.. العثور علي جثة طفل داخل مجري صرف صحي في موريتانيا

إقالة حسام حسن من المصري

عقوبة الشناوي ومعلول بسبب ضرب الشيبي في السوبر المصري| الحقيقة والتفاصيل

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

كاف يفرض عقوبة قاسية على الرجاء المغربي بسبب الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

دعاء الامتحان .. ردد 6 أدعية تثبت المذاكرة وتيسر الإجابة وتجعلك متفوقاً

تخوفا من العمليات الفدائية.. الاحتلال يغلق طرق الأغوار الرئيسية ويواصل حصار أريحا

بيجو وفيات.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري| صور

كارثة في المقاهي .. السكلانس يصيبك بأمراض خطيرة

مقصلة كلوب.. 4 نجوم يغادرون ليفربول في الميركاتو الصيفي

من شرفة قصر باكنجهام.. عرض جوي لطائرات السهام الحمراء للملك تشارلز |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة رانيا تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور ببريطانيا| شاهد

إطلالات راقية ومحتشمة لزوجات ملوك العالم في حفل تتويج تشارلز الثالث.. صور  

كارثة|هذه الأطعمة تهدد حياتك وتصيبك بتسمم غذائي.. كيفية الوقاية

صورة لـ زوجة حسن شاكوش قبل الشهرة| شاهد

فيديو

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

رقم قياسي.. مشتريات المصريين من الذهب في 3 شهور تتجاوز التوقعات |فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

خيبة أمل واحباط.. توقعات مخيفة لـ المنجم نوستراداموس حول مصير الملك تشارلز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ