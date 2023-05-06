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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس هيئة المحطات النووية: نعمل على قدم وساق لتحقيق الحلم للمصريين

الدكتور أمجد الوكيل
الدكتور أمجد الوكيل

‏قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إنه منذ توقيع العقود في 19 ديسمبر 2017 ونحن نعمل على قدم وساق لتحقيق الحلم النووي للمصريين وتنفيذ المشروع طبقا للجداول الزمنية المخططة له وتنفيذ المشروع النووي المصري سيمر بعدة مراحل حتى يصل النور.

 

 

وتابع أمجد الوكيل خلال لقائه في برنامج "بصراحة"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مرحلته الأولى هي مرحلة ما قبل الإنشاءات والمرحلة التحضيرية وهذه المرحلة بدأناها في عام 2017 و يتم فيها تبادل المعلومات والبيانات الأولية ويتم فيها إعداد تقييم الأمان الأولى للمشروع وهذه المرحلة تستمر من عامين ونصف إلى أربعة أعوام، والمرحلة الثانية هي مرحلة الإنشاءات التي يتم فيها تشييد المفعل و تصنيع المعدات وتركيبها وهذه المرحلة تستمر حوالي خمس أعوام ونصف لكل مفاعل، ثم مرحلة الاختبارات والبدء في التشغيل وهذه المرحلة تستمر لمدة عام.

 

  انتهاء المرحلة التحضيرية 

 

 

ونوه أمجد الوكيل أنه قد تم الانتهاء من المرحلة التحضيرية مرحلة ما قبل الإنشاء للوحدة الأولى وانهينا مرحلة ما قبل الإنشاء للوحدة الثانية في نوفمبر من العام الماضي ودخلنا الآن إلى مرحلة الإنشاءات الكبرى للوحدة الأولى والوحدة الثانية ولدينا تخطيط أن هذا العام سنقوم بعمل "الصبة الخرسانية" الأولى للوحدة الثالثة والوحدة الرابعة وبالتالي يكون لدينا أربع وحدات تحت الإنشاء، والانتقال من هذه المرحلة مرحلة ما قبل التخطيط إلى مرحلة التخطيط للإنشاء، هذه نقلة نوعية ضخمة لأي دولة وهذا حدث ومعلم رئيسي، ومصر وظللت لمدة 70 عام في مرحلة التخطيط لإنشاء محطة نووية وانتقلت من مرحلة التخطيط إلى دولة منشئه بالفعل من يوليو العام الماضي وهذه نقلة نوعية ضخمة لم تلقى حظها إعلاميا.

المحطات النووية توليد الكهرباء أمجد الوكيل المشروع النووي المصري مصر

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