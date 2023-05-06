بأربع نجوم .. مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس يحصل على الاعتماد الدولي

أعلن مركز التدريب والتطوير جامعة عين شمس، نجاح المركز يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023 فى الحصول على الاعتماد الدولى للمرة الثانية من International Board of Certified Trainers (IBCT) بتصنيف دولي متميز من فئة أربع نجوم، وذلك بحضور ايريك بوسهاوزين المدير التنفيذي لفرع البورد الدولي للمدربين المعتمدين بروتردام هولندا عبر تقنية الزووم والمدير التنفيذي للشرق الأوسط الأستاذ الدكتور أحمد متولي والمراجع الدولي الدكتور نرمين عطية.

واوضح مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس، عبر بيان رسمي، أن هذه خطوة هامة ومتميزة للمركز وتأتي فى إطار تدعيم الفكر المؤسسي بالجامعة تحقيقا للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ و الإتجاه نحو الجودة الشاملة وفى إطار دعم قيادات الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، الدكتور نيفين عاصم مدير المركز.

حقق المركز هذا النجاح ولأول مرة بسبب الدعم المستمر من قيادات جامعية متفردة فى العمل الأكاديمي والإداري وتكليلا لجهد متواصل وتفاني وتعاون من فريق العمل الدؤوب بالمركز استمر أربع سنوات وذلك تحت إشراف كامل ومتابعة دقيقة لكل خطوات تجهيز المركز للاعتماد من الدكتور نيفين عاصم مدير المركز وجميع السادة العاملين بالمركز وهم : الأستاذ/ محمد جمال عطوة أمين المركز، وفريق العمل المتميز ( أسماء حمد - مصطفى الحجار - مى سيد - إسراء عليوة- كارولين صمويل- وليد عبد الحميد- نيفين عبد الستار - صفا شوقى - أحمد سليمان ).

ومن الهيئة المعاونة :

( هاجر وحيد - محمد عادل ) وقد شارك فى جولة التأهيل للاعتماد الدكتور وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار الدكتور حسين فريد كلية الهندسة وأحد مصممي مبني الابتكار وقام بعرض توضيحي لتصميمات المبنى.

وبحضور متميز لعدد من السادة المدربين بالمركز و أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والإداريين بالجامعة.

وفى إطار سعى المركز للتطوير المستمر ، فإنه من المقرر أن يتم التقدم للحصول على الاعتماد الدولى بتقييم خمس نجوم في يناير ٢٠٢٤ .

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