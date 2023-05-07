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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حشيش وآيس.. حبس تاجر مخدرات بالمطرية

حبس
حبس

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الآيس – كمية من الحشيش المخدر بقصد الاتجار وترويجها على عملائه.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بالمنطقة محل سكنه بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته (كمية من مخدر الآيس – كمية من الحشيش المخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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