كأس مصر.. قائمة شبان قنا استعدادا للبنك الأهلي

اختار المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي شبان المسلمين بقنا 20 لاعبا للسفر للقاهرة للدخول في معسكر مغلق ،استعدادا لمواجهة فريق البنك الأهلي ضمن مواجهات دور ٣٢ لكأس مصر والمقام علي إستاد القاهرة الدولي يوم الأثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ في تمام السادسة مساء.

وجاءت القائمة علي النحو التالي:

حسن الحطاب، وأحمد صلاح، وعبادي، وكريم عادل ، وفلافيفو ،وعلي خليل ،وأحمد سعد ،وكريم سيد ،وأحمد هارون ،وأكا انجل ،وأحمد الليثى ،وأحمد الجبلاوى ،وخالد ناصر ،ومدحت رمضان ،وأحمد صابر ،ومهند ،وكيرليس ماهر ،ودودى ،وهيثم السايح ،ومصطفي اوتاكا .



وكانت قد أجريت قرعة دور ال٣٢ من مسابقة كاس مصر وجاءت كالأتى :



دور 32 لكأس مصر

الزمالك مع بروكسي

فاركو مع الاتصالات

سيراميكا مع دكرنس

المقاولون العرب مع الحمام

طلائع الجيش مع الشرقية

البنك الاهلي مع شبان قنا

الاتحاد السكندري مع السكة الحديد

بيراميدز مع راية

الأهلي مع منتخب السويس

الداخلية مع أسوان

المصري مع بترول اسيوط

حرس الحدود مع غزل المحلة

الإسماعيلي مع النجوم

سموحة مع ألو ايجيبت

انبي مع لافيينا

فيوتشر مع طلائع الأسطول