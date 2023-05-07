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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجارحي : مواجهات الأهلي والاتحاد قوية.. ونحلم بتواجد الجماهير

سلة الاهلي
سلة الاهلي

أعرب أحمد الجارحي، مدرب الأهلي لكرة السلة، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه الفارس الأحمر، خلال منافسات بطولة إفريقيا للأندية «bal».

وقال أحمد الجارحي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد» : الأهلي كان يضع نصب عينيه تصدر مجموعته، ولكنه واجه حظا عاثرا أمام بطل أنجولا، مضيفا إن الأهلي حقق هدفه في النهاية، بالعبور للمرحلة الختامية من البطولة.

وأردف:" الأمريكي فاكوادي سينضم للأهلي في نهائيات بطولة إفريقيا للسلة، إضافة فاكوادي لفريق الأهلي ستساعدنا في الفوز على بترو الأنجولي مرة أخرى".

وشدد :" تكريم مودي الجارحي وإبراهيم الجمال أقل شيء تقديرا على ما قدموه مع الأهلي، ونستعد حاليا لمواجهة الاتحاد في نهائي الدوري".

وأكد :" مواجهات الأهلي والاتحاد دائما قوية، ونهائي الدوري سيكون صعب على الفريقين، و كنا نحلم بتواجد جمهور الأهلي في صالة حسن مصطفى خلال بطولة إفريقيا للسلة".

الأهلى الاتحاد BAL إفريقيا للأندية bal الأهلي والاتحاد

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