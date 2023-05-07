عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تسلمه من إسرائيل| تفاصيل جديدة في قضية النائب الأردني

السلطات الأردنية
السلطات الأردنية

صرح مصدر أردني مسؤول، اليوم الأحد، أن الجهات الرسمية ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لإحالة النائب عماد العدوان ضمن المدة القانونية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الاختصاص مع باقي أطراف القضية الموقوفين لحساب نيابة أمن الدولة.

ويأتي ذلك على إثر صدور قرار مجلس النواب برفع الحصانة النيابية عن النائب عماد العدوان، عقب تسليمه إلى البلاد من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا للمصدر، يأتي قرار الإحالة استنادا للتحقيقات التي قامت بها الجهات الرسمية الأردنية، وتوافر الأدلة بحقهم، ومنها اعترافاتهم بتجارة وتهريب الأسلحة النارية ولعدة مرات بالاشتراك مع النائب المذكور، إضافة إلى قيامهم بتهريب الذهب والسجائر الإلكترونية ومواد أخرى.

وقد أعلن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الأحد، أن المجلس اتخذ قرار رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان بعد طلب من نيابة محكمة أمن الدولة، مشيرا إلى أن المجلس صوت بدوره على رفع الحصانة عن النائب.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، السفير سنان المجالي، إنه بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية.

وأعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، أن إسرائيل سلمت يوم الأحد إلى الأردن عضوًا في البرلمان الأردني الذي احتجز للاشتباه في محاولة تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية المحتلة.

وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن  جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بالتنسيق مع جهاز الأمن العام الداخلي "الشاباك"، وقررا الإفراج عن النائب الأردني، وعدم تمديد اعتقاله لفترة أخرى، مشيرة إلى أن إسرائيل قررت  تسليمه إلى السلطات الأردنية لمزيد من البحث والتحقيق.

فيما ذكرت  القناة 14 الإسرائيلية أن تل أبيب قد خضعت للضغوط التي مورست من قبل السلطات الأردنية منذ اعتقال العدوان قبل أسبوعين.

وأضافت أنه بعد مرور حوالي أسبوعين من الاعتقال والاستجواب، قررت تل أبيب الإفراج عن النائب الأردني، الذي تم اعتقاله على خلفية قضية تهريب سلاح وسبائك ذهب للضفة الغربية، لافتة إلى أنه لم يتضح ما إذا كان الأردن كجزء من الإفراج عنه سيتعهد بإبعاده عن البرلمان أو حتى اتخاذ إجراءات جنائية ضده داخل المملكة.

وقال الشاباك إنه تم تسليم عماد العدوان، الذي تم اعتقاله في 22 أبريل بعد اعتقاله في معبر حدودي يسيطر عليه إسرائيلي، إلى سلطات الأمن الأردنية التي ستواصل التحقيق في القضية.

الاحتلال الاسرائيلي الخارجية وشؤون المغتربين الضفة الغربية المحتلة جيش الاحتلال سلطات الاحتلال الإسرائيلي محكمة أمن الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخادمة كلمة السر.. تورط رجلي أعمال فى تصوير فيلم مخل لشريكهم

تأرجح في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

تراجع غير مسبوق يضرب الحديد عالميا.. ومفاجأة في سعر الطن الآن بمصر

تواجه اتهامات.. رابطة الأندية في ورطة بسبب تأجيل مباريات الأهلي وبيراميدز

بعد تراجعه عالميًا|مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه مع ارتفاع الاحتياطي للمرة الثانية

الفراخ تتراجع والبيض ينخفض 15 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن

موضوعات متعلقة

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. يفتح الأبواب المغلقة ويفك الكروب ويشرح الصدر

الوزراء يعد وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن ارتفاع الأسعار في مصر

10 سنن يوم الجمعة .. تغفر ذنوبك وتضيء لك بين الجُمعتين

دعاء الزلزال .. ردده يحميك من شر الهزات الأرضية وموت الفجأة

تفاصيل 9 ورش بمعرض الكتاب للنهوض بصناعة النشر في ظل التطور الرقمي

دعاء الأيام البيض لشهر رجب .. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة

قبل انتهائه .. ننشر عناوين كتب دور النشر في معرض القاهرة الدولي

القوى العاملة في أسبوع.. إطلاق برنامج لضخ العمالة المصرية بالسوق السعودي الأبرز

ترشيحاتنا

المنصة ماتت| شكاوى من سقوط سيستم امتحانات أبناؤنا في الخارج لليوم الثاني

خريطة جديدة.. الزراعة: مستقبل مصر مشروع واعد يحقق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل

صدام قوي بين الأهلي والزمالك اليوم بنهائي السوبر الأفريقي لليد

بقوة 4.8 درجات.. زلزال ثانِ يضرب سوريا

لأول مرة.. مصر تطلق حواراً عالمياً يتناول قضايا التنمية الشاملة وسياسات العدالة الاجتماعية

بعد زيادة السولار.. شعبة الدخان تكشف حقيقة رفع أسعار السجائر والمعسل| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة للمواطنين بشأن الذهب.. توقفوا عن الشراء لهذا السبب

كيم كاردشيان مصر|ميريهان حسين تشعل السوشيال ميديا بالجلبية والتاتو في العريش.. شاهد

اتهمته بالسرقة.. شاهد شبكة زوجة حسن شاكوش الالماظ

بيراميدز يدخل في أزمة مع رابطة الأندية.. ما موقف اتحاد الكرة؟

فيديو

محمود حميدة يعلن مقاطعة العمل مع محمد رمضان.. ماذا حدث؟ «فيديوجراف»

سر الزيت المقدس في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. فيديوجراف

شقق حكومية بالتقسيط ونظام سداد مريح في 4 مدن جديدة

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ