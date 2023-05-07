أم الدنيا وأفضل مكان.. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تشيد بالقاهرة التاريخية

قالت ميمونة شريف وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، إن المنتدى الحضري العالمي يستهدف المحافظة على التنمية العمرانية المستدامة، مشددة على أن المنتدى يستهدف إصدار التوصيات وتطبيقها بشكل فعلي على أرض الواقع.

وتابعت “ميمونة شريف” خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي: : ناقشت مع وزارة الإسكان المصرية ووزارة التنمية المحلية، فكرة تطبيق المرونة والصمود والتنمية العمرانية المستدامة في كافة المدن.

واسترسلت: نسعى إلى عقد الاجتماع الثاني عشر للمنتدى الحضري العالمي بالقاهرة، لكونها أفضل مكان لعقد الاجتماع، ومصر أم الدنيا.

وأكملت: نتقدم بالشكر إلى مصر والحكومة المصرية لإقامتها المؤتمر الثاني عشر في القاهرة.