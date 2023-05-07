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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المالكي يطالب بمساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني

وزير الخارجية الفلسطيني
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

جدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مطالبه بمساءلة الاحتلال الإسرائيلي، بسبب ما يمارسه من انتهاكات وجرائم يومية بحق الشعب الفلسطيني.

وقال المالكي على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، إن انتهاكات الاحتلال تشكل خطرا لا بد من التوقف أمامه من الجامعة العربية ومن مجلس الأمن الدولي.

وأضاف المالكي: إن قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين، حيث لا يمر يوم دون ارتقاء شهداء وهدم للمنازل واستيلاء على الأراضي وحصار للمدن، كما هو الحال في أريحا ونابلس وجنين والمخيمات الفلسطينية.

وأشار المالكي إلى أن تاريخ الـ 15 من الشهر الجاري الذي يصادف الذكرى الـ 75 للنكبة الفلسطينية ليس مأساة للشعب الفلسطيني فقط وإنما للبشرية جمعاء، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة ستقوم لأول مرة في التاريخ بإحياء الذكرى في مقر الجمعية العامة، لتذكير العالم بالظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني.

وبين المالكي أن الاحتلال يواصل أيضاً جرائمه بحق الأسرى في معتقلاته، ولا سيما سياسة الإهمال الطبي المتعمد، إضافة إلى احتجاز جثامين الشهداء في انتهاك فاضح للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف: "تم الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم مقترحات حول توفير آليات للحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأسبوع الماضي، عندما قمت بزيارة إلى نيويورك".

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