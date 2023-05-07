عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إقتصادية الشيوخ توافق على إنشاء نقاط تابعة للبنوك في الأماكن السياحية

اللجنة الإقتصادية
اللجنة الإقتصادية بمجلس الشيوخ

وافقت اللجنة الإقتصادية بمجلس الشيوخ، على الإقتراح البرلماني المقدم من النائب الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإنشاء نقاط تابعة للبنوك في الأماكن السياحية تعمل علي مدار عمل فتح وإغلاق تلك الأماكن بنظام نقاط البيع بعد أن قام بشرح فلسفة المقترح مسترشدا بأمثلة من الواقع الميداني.

وطالب عمارة بإستحداث حوافز بنظام النقاط لكل من يتعامل مع نقاط البيع بل والبنوك لكل من يقوم بإستبدال العملة  ورجوعها على المتعاملين وذلك بعد تجميع عدد من النقاط وتكوين رصيد نقاط واستبدالها بخدمات ومنتجات مقدمه من الدولة المصرية وتعود على المتعامل بالنفع من خلال تخفيض تكلفتها كحافز وطني لتقليص أضرار المخربين في الاقتصاد الوطني وقال عمارة إن مصر تواجه تحديات إقتصادية صعبة نتيجة التحديات الاقتصادية العالمية وفي فترة إستثنائية وتحتاج حلولا استثنائية لمواجهة تحديات هذه الفترة .

ووافق وكيل محافظ البنك المركزى على المقترح و وافقت اللجنة الإقتصادية على المقترح البرلماني " إنشاء نقاط تابعة للبنوك في الأماكن السياحية تعمل علي مدار عمل فتح وإغلاق تلك الأماكن".

اقتصاد الوطني الاحزاب الاقتصاد الوطني الاقتصادية العالمية الأماكن السياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من موسكو بعد تصريحات أوكرانيا بشأن قتل الروس حول العالم

اللجوء للمحاكم المدنية| لجنة الانضباط تنصف الأهلي.. ورد صادم من وزارة الرياضة

مرتضى منصور يعلن عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك

كانت هتبوظ .. صور خناقة حفل محمد رمضان فى أمريكا

أوامر كولر|الخطيب ينهي صفقة "خليفة" أفشة.. ورحيل نجم الفريق إلى هذا النادي

قنبلة مميتة.. طبيب يفجر مفاجاة عن ساندوتش السكلانس

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

كلوب يكشف وظيفة محمد صلاح بعد الاعتزال

ترشيحاتنا

تركيا.. تحذير من وقوع زلزال كبير وتسونامي في اسطنبول

تهديدات وسرقة| والد زوجة حسن شاكوش يستغيث على الهواء ويكشف تفاصيل مدوية

خطة أمريكا لإنهاء زحمة المواصلات تنفذ.. رسوم دخول السيارات لمناطق الذروة يبدأ في 2024| القصة كاملة

الأكل والشرب .. 6 حيل تساعد على علاج الدوخة

حسام سندي وضهري.. صور أثارت ضجة لـ شيرين مع زوجها

للطلبة العائدين من السودان| التعليم تكشف مصيرهم وكيفية التقديم بالجامعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق يفأجا بـ حفرة كبيرة بالأرض في بريطانيا..هل ابتلعت سيارته؟

بدون مكياج.. إسعاد يونس في أحدث ظهور

أوامر كولر|الخطيب ينهي صفقة "خليفة" أفشة.. ورحيل نجم الفريق إلى هذا النادي

قنبلة مميتة.. طبيب يفجر مفاجاة عن ساندوتش السكلانس

فيديو

فيفي عبده ترقص مع عمرو دياب .. وقُبلة تثير الجدل "فيديوجراف"

عصابة الـ 3 بنات يسرقن صيدليات ومحال تجارية بالمحلة..الأمن يفرّغ الكاميرات.. "فيديوجراف"

«تعبان جدا».. الفنان توفيق عبد الحميد يعلن تطورات وضعه الصحي| فيديوجراف

رجل أعمال.. زوجة حسن شاكوش ترد على تسريب صور زفافها الأول |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ