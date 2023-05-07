صاحب "سويتانا": أحلم بزيارة الرئيس السيسي للمصنع وتذوق منتجاته

حل رجل الأعمال محمد إبراهيم عبدالله، رئيس مجلس إدارة شركة “سويتانا” للصناعات الغذائية، وأحد المستفيدين من مبادرة "ابدأ" لدعم قطاع الصناعة في مصر، ضيفًا على موقع “صدى البلد”، في ندوة؛ لمحاورته حول مبادرة "ابدأ" والتسهيلات التي قدمتها له، وعن مستهدفات المصنع في الفترة القادمة على مستوى الإنتاج و التصدير للخارج، و توفير فرص العمل.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح مصنع “سويتانا” خلال احتفالية عيد العمال الماضية، من خلال "الفيديو كونفرانس".

صاحب مصنع سويتانا في ضيافة صدي البلد

وقال صاحب مصنع سويتانا خلال الندوة، إن المزحة التي حدثت بينه والرئيس السيسي، أسعدته كثيرا، حيث طلب الرئيس تذوق الشوكولاتة التي يقومون بإنتاجها عندما يزور المصنع، قائلا “يا محمد يعني أنا مش هدوق إلا أما أجيلك”.

ورد صحاب الشركة، قائلاً “تنورنا يا ريس دا حلمي إن حضرتك تشرفنا، ونفسي حضرتك تشرفنا فى المجمع الصناعي لأن هتتغير الخريطة الصناعية فى المصنع كله”، مقدما الشكر إلى مبادرة "ابدأ".

صاحب مصنع سويتانا في ضيافة صدي البلد

استثمارات 20 مليون جنيه

ومصنع "سويتانا" متخصص في إنتاج الشوكولاتة، بالعاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 20 مليون جنيه كمرحلة أولي، و50 مليون جنيه كمرحلة ثانية، لتصل طاقته الإنتاجية إلى 200 ألف كرتونة شهريًا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال الربع الأول من عام 2024.