الصين تتعهد بدعم أفغانستان وطالبان تؤكد عدم مشاركتها في أنشطة مناهضة لبكين

سافر وزير الخارجية الصيني تشين جانج إلى إسلام أباد للقاء كبار الدبلوماسيين من باكستان وأفغانستان بعد حضور اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في الهند. وقال تشين جانج لوزير خارجية طالبان، إن الصين "تقف دائما بحزم مع الشعب الأفغاني".

شارك تشين جانج في الحوار الخامس لوزراء الخارجية الصيني الأفغاني الباكستاني في إسلام أباد، عاصمة باكستان. وبحسب الأنباء الصادرة عن وزارة الخارجية الصينية، ناقش وزراء الخارجية الثلاثة الثقة السياسية المتبادلة والتعاون الأمني ​​ومكافحة الإرهاب والترابط والتجارة والاستثمار. وفي وقت سابق، حضر تشين اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في الهند.

وقال تشين جانج في حوار ثنائي مع القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة طالبان الأفغانية، متكي، إنه مهما تغير الوضع الدولي والإقليمي، فإن "الصين ستقف دائمًا بحزم مع الشعب الأفغاني وستدعم أفغانستان دائمًا في متابعة مسار التنمية، بما يتناسب مع ظروفها الوطنية.

وأكد، أن الصين ستحترم كعادتها سيادة أفغانستان واستقلالها ووحدة أراضيها، وتعميق التعاون الصيني العربي في مختلف المجالات، وتساعد أفغانستان على تحقيق الاعتماد على الذات والسلام والاستقرار والتنمية والازدهار في وقت مبكر .

كما شدد وزير الخارجية الصيني على أنه يتعين على الجانب الأفغاني الوفاء بجدية بالتزامه بمكافحة الإرهاب، والقضاء بحزم على القوات الإرهابية بما في ذلك "حركة شرق العراق"، وضمان سلامة الأفراد والمؤسسات الصينية في أفغانستان.

وقال متكي، إن أفغانستان لن تسمح أبدا لأية قوات باستخدام أراضي أفغانستان للمشاركة في أنشطة مناهضة للصين، وتأمل في تعزيز التعاون مع الصين في مجالات مثل الاقتصاد والتجارة والعلوم الإنسانية وبناء البنية التحتية في إطار مبادرة الحزام والطريق.