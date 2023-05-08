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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خوفا من كارثة نووية.. إجلاء الآلاف من المواطنين بمحيط محطة زابورويجيا

محطة زابورويجيا النووية
محطة زابورويجيا النووية

أعلن يفجيني باليتسكي، الحاكم الذي عينته روسيا على الأجزاء الخاضعة لسيطرتها في منطقة زابوريجيا بأوكرانيا، إجلاء نحو 1679 شخصا بينهم 660 طفلا من المناطق القريبة من محطة زابوريجيا النووية.

 

يأتي ذلك غداة تحذير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من خطورة الوضع حول المحطة النووية بعد أن بدأ مسؤولون معينون من قبل موسكو إجلاء الناس من المناطق المجاورة.

ومن المتوقع أن تبدأ أوكرانيا قريبا هجوما مضادا لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا ومنها تلك الواقعة في منطقة زابوريجيا.

وقال باليتسكي: "تم وضع (الأشخاص الذين تم إجلاؤهم) في مركز الإقامة المؤقت المخصص لسكان مناطق خط المواجهة في منطقة زابوريجيا في بيرديانسك".

وتعد بيرديانسك مدينة ساحلية تقع في جنوب شرق أوكرانيا على ساحل بحر آزوف وضمتها روسيا منذ الأيام الأولى للحرب على أوكرانيا. 

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية زابوريجيا النووية محطة زابوريجيا النووية

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