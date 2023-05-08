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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الدراسات العليا الإفريقية: الأوقاف لها جهد ملموس في نشر الفكر الوسطي داخل القارة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

وقعت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة ووزارة الأوقاف بروتوكول تعاون مشترك في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، بين الجامعة وكلياتها والوزارة في الإعداد والتدريب الجيد للأئمة الموفدين الى أفريقيا وتطوير العقل الديني ونشر الفكر الإسلامي المستنير.

ومن جانبه، أكد الدكتور عطية محمود الطنطاوي عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، أن وزارة الأوقاف لها جهد ملموس في قارة أفريقيا عن طريق نشر الفكر الوسطي المستنير، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة برئاسة الدكتورالخشت لها دور بارز في تجديد الخطاب الديني من خلال مشروع متكامل ، وهي أول جامعة تولت منذ أكثر من عامين تدريب الأئمة والواعظات للتعامل مع قضايا العصر ومستجداته بالتعاون مع وزارة الأوقاف .

حيث سبق أن وقعت الجامعة ووزارة الأوقاف بروتوكول تعاون مشترك تضمن تدريب الأئمة والوعاظ في اللغة العربية وآدابها، والإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، ومهارات الإعلام وفنون الاتصال، بما أسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي، وإبراز صوت وصورة الإسلام الوسطي السمح من خلال الفكر المُتفتح المُستنير الذي يتسلح به الأئمة والوعاظ.

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منها بدائل العظام | عميد أسنان القاهرة يكشف عن مشروعات جديدة للكلية

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بروتوكول جديد بين جامعة القاهرة والأوقاف فى تدريب الأئمة الموفدين إلى أفريقيا

جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ، افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الفم والأسنان، صباح اليوم، مستشفى طب الأسنان التعليمي الجديد وتطويرات مبنى الكلية بفرع الجامعة بالشيخ زايد، وذلك ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات وكليات جامعة القاهرة، وذلك بحضور أعضاء مجلس كلية طب الفم والأسنان ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وتضمنت فعاليات الافتتاح، جولة أجراها الدكتور محمد الخشت، بأقسام ومعامل وقاعات المستشفى، استمع خلالها إلى شرح مفصل عن أعمال التحديث والتطوير والتجديد التي تمت بالكلية والمستشفى، حيث تم استكمال وتطوير مبنى كلية طب الأسنان بالشيخ زايد وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية والتجهيزات العامة، إلى جانب تطوير مبنى الكلية الرئيس بقصر العيني، وذلك لتقديم أفضل وأسرع خدمة علاجية للمرضى مع الحفاظ على سلامة العاملين.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المستشفى الجديد تضم كافة تخصصات طب الأسنان، كما تضم عيادات مُجهزة بأحدث الأجهزة الطبية ومعامل مجهزة بنماذج المحاكاة للفم والوجه والفكين لتدريب الطلاب عليها من خلال نخبه متميزة من أساتذة وأطباء الأسنان. ‏

كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة الدكتور عطية محمود الطنطاوى الخطاب الديني تدريب الأئمة

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